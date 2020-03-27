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Malatya'da ekonomik destek paketlerinden maksimum yarar çağrısı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası(MTSO) Başkanı-TOBB yönetim kurulu üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, oda üyelerini, açıklanan destek paketlerinden maksimum düzeyde yararlanılması için çağrıda bulundu.

27.03.2020 16:59 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:59
Malatya'da ekonomik destek paketlerinden maksimum yarar çağrısı
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası(MTSO) Başkanı-TOBB yönetim kurulu üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, oda üyelerini, açıklanan destek paketlerinden maksimum düzeyde yararlanılması için çağrıda bulundu.

MTSO Başkanı Sadıkoğlu, korona virüs salgını sonrasında ekonomide yaşanan sıkıntının giderilmesi için açıklanan ekonomik paketi değerlendirdi. Sadıkoğlu, "Odamıza kayıtlı 8 bin 250 üyemizi korona virüs kapsamında açıklanan finansman destek paketlerinden maksimum düzeyde yararlanmaya çağırıyorum. İş dünyasının nakit akışının devamını sağlamamız, oluşabilecek dalgaya karşı set çekmek için önemli" ifadelerini kullandı.

"Kamu bankaları reel sektörün ve vatandaşın yanında olduklarını gösterdiler"

Sadıkoğlu, kamu bankalarının da reel sektörün ve vatandaşın yanında olduklarını gösterdiklerine dikkat çekerek, "Bakanlıklarımızın açıkladığı KDV vergi erteleme kredi erteleme kısa çalışma ödeneği "üç kamu bankası kredi taksitlerini öteleme, uygun koşullu kredi ve ilave finansman gibi imkanlarla reel sektörün ve vatandaşın yanında olduklarını gösterdiler. Kamu bankalarımızın ortaya koyduğu bu özveriyi ve yaklaşımı özel bankalardan da bekliyoruz. Doğru ve gerekli olanda budur. Böylesi bir süreçte Türkiye'deki tüm finans kesiminin üzerine düşeni yapacağına yürekten inanıyorum. Özellikle kredi taksitlerinin ötelenmesi ve kredili mevduat hesabı limitlerinin artırılarak nakit döngüsünün koruyup, ekonominin çarklarını döndürecektir. Sonuç itibarıyla bankalarımızın gösterdiği duyarlı yaklaşımı son derece kritik buluyoruz. Çünkü eğer Türkiye ekonomisi, reel sektörümüz bu süreci en az zararla atlatacaksa, bunu bankaların ve finans kuruluşlarının anlayışla yaklaşımıyla başaracaktır" şeklinde konuştu.

Korona virüs salgınında olumsuz etkilenen başta KOBİ'ler olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki tüm firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kamu bankalarından 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli krediye başvurabileceklerini de anlatan Sadıkoğlu, "İşverenlere sesleniyorum. Çalışanlarını korumak ve istihdamını düşürmemeleri için ihtiyaçları olan kaynağın kısa çalışma ödeneğinde olduğunu hatırlatmak isterim. Faaliyetlerini azaltan veya durdurmak zorunda kalan tüm işletmeler bu imkandan faydalanabilirler. Yapmaları gereken tek şey çalışma ve İş Kur müdürlüklerine gitmeden elektronik ortamda başvurmaları gerekiyor" dedi.

Dayanış ve fedakarlık çağrısında da bulunan Sadıkoğlu, "Malatyalı 8 bin 250 üyemizi, korona virüs kapsamında finansman destek paketlerinin potansiyelinden maksimum düzeyde yararlanmaya çağırıyorum. İş dünyasının nakit akışının devamını sağlamamız, oluşabilecek dalgaya karşı set çekmek için önemli. Korona virüse karşı üretimin çarklarını durdurmadan önlem almaya devam etmeliyiz. Bu çalışma hayatının her noktasında tam bir dayanışma ve fedakarlık örneği sergilemek zorundayız. Bu zor günleri hep beraber el birliğiyle geride bırakalım. Bu süreçte sorunlarımızı dinleyip bizlerden fikir alan birlikte mesleki sorunlarımıza çözüm arayan bakanlıklarımızın açıkladığı destek paketlerinde iş dünyasına destek olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız (TOBB) sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na şahsım yönetim kurulum ve üyelerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca ülkemizin Bu zor günlerinde İş dünyasının taleplerine duyarsız kalmayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve değerli bakanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Açıklanan ekonomik istikrar kalkanı gibi destek paketlerinde diğer sektörlerinde dahil edilerek genişletilmesi gerektiğini arzu ediyoruz" diy ekonuştu.

Sadıkoğlu, üyelerden gelen talepler doğrultusunda ilgili kamu kurumlarına ilettikleri talepler ve açıklanan destek paketlerinin odanın resmi internet sitesi ve sosyal medya adreslerinden ulaşılabileceğini de sözlerine ekledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, Güncel

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