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Malatya'da, enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi yapılacak

Malatya'da yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi alanı yapılması için imar düzenlemesi gerçekleştirildi.

14.01.2020 15:43 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:48Malatya'da, enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi yapılacak
'da yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi alanı yapılması için imar düzenlemesi gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 8 Ocak'ta başladığı Ocak Ayı Toplantısını, bugün yaptığı 2'nci birleşimle tamamladı. Meclis Toplantı Salonunda yapılan 2'nci birleşime, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlık etti.

İmar ağırlıklı gündem maddelerinin birçoğu görüşülerek karara bağlanırken, bir kısmı ise ilgili komisyonlara havale edildi. Gündem maddeleri arasında yer alan Yeşilyurt İlçesi, Görgü Mahallesi 123 ada 1 nolu parselin fonksiyonunun yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi alanı yapılması, 184 ada 13 nolu parselin Ağaçlandırılacak alan yapılması amacıyla imar planında değişiklik yapılması hakkındaki komisyon raporu görüşülerek kabul edildi.

Bu arada, Büyükşehir Belediye Meclisi, Şubat ayı toplantısını 12 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'da yapılacak. - MALATYA

Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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