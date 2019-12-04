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Malatya'da Engelliler Günü için hazırlanan klip büyük beğeni topladı

Malatya'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle İnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Topluluğu ve Türkiye Beyazay Derneği Arapgir Şubesi tarafından hazırlanan klip büyük beğeni topladı.

04.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:32Malatya'da Engelliler Günü için hazırlanan klip büyük beğeni topladı
'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle İnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Topluluğu ve Türkiye Beyazay Derneği Şubesi tarafından hazırlanan klip büyük beğeni topladı.

İnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Topluluğu, Türkiye Beyazay Derneği Arapgir Şubesi ile Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim üyesi Doç Dr. Ali Ayhan tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle farkındalık oluşturmak için Arapgir ilçesinde bir klip hazırlandı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ayhan'ın seslendirdiği 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı eşliğinde hazırlanan klip, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Dünya Engelliler Günü, Arapgir, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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