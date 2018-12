Malatya'da Engelliler Gününe Özel Etkinlik

04 Aralık 2018 Salı 15:50



Battalgazi Kaymakamlığı, Battalgazi Belediyesi ve Beyazay Derneği Malatya Şubesi tarafından 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla 'Tüm Engelleri Sevgiyle Aşıyoruz' adlı etkinlik düzenlendi.Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda ilk olarak Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, özel gereksinimli bireylere ve ailelerine karanfil hediye etti. Daha sonra Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nin tanıtımının yanı sıra, özel gereksinimli bireylerin yer aldığı klibin gösterimi yapıldı. Tanıtım ve hazırlanan klibin izlenmesinin ardından Beyazay Derneği Malatya Şube üyelerinden Gonca Kılınç, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparken, Hüseyin Güler ise şiir okudu.Engelsiz bir Malatya hedefiyle Malatya'ya Engelsiz Yaşam Merkezi kazandıran AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, özel gereksinimli bireylerin 3 Aralık Engelliler Günü'nü kutlayarak, "3 Aralık, 1992'den beri BM tarafından Engelliler Günü olarak ilan edilmiş. Bizler bunu 3 Aralık ile sınırlandırmak yerine yılın 365 gününü ve şehrin her tarafına engellileri kaldırmak üzerine görevli olduğumuzun bilincindeyiz. Engelliliği tarif ederken, vücudun herhangi bir uzvunun eksik olduğunu ifade ederler. Eğer insanları genel anlamda çözebilsek, gözle görebilsek, her insanın kendine ait bazı engelleri vardır. Bazılarını görebiliyoruz dışarıda, bazılarını da göremiyoruz. Esas olan sevgi engelimizin olmamasıdır. Sevebilmemizdir. Herkesi kucaklayabilmemizdir. İşte engel olgusu, eğer birinde sevgi problemi varsa, engel olgusu odur. Onun için temennim ve dileğim odur ki, insanların gönüllerine Cenab-ı Allah gönül cenneti ikramında bulunsun. Herkesi, her varolan canlıyı sevebilme yeteneğine haiz olsun diyorum. Bizler yola çıktığımız da, özellikle toplumumuzdaki özellikle engelli olan vatandaşlarımızın bir merkezinin olması gerektiğini düşündük. ve bu merkezinde Türkiye'de hiç bir yerde olmadığı kadar tertipli, düzenli, donanımlı, fiziki kapasitesi açısından da 21.yüzyıla hitap edebilecek bir dizayn içerisinde olmasını düşündük. Hakikaten biz nezaketen, tevazu icabı buradaki Engelsiz Yaşam Merkezi'nin şu şekilde olduğunu söylüyoruz. İlk 3'de felan diyoruz. Ancak Belediye Başkanı olarak gittiğim hiç bir yerde, hakikaten Türkiye'de bu standartta bir Engelsiz Yaşam Merkezi de görmedim. Bu sizler için yapılan bir yatırımdır. Yeterlimidir, değildir. Esasında sizlerin sokaklarda rahat gidebileceğiniz, özellikle gideceğiniz resmi dairelerde, apartmanlarda ve evlerde engelli rampası yapmış olmak için değil de, gerçek anlamda engellilerin rahat gidebileceği, kullanabileceği bir rampa oluşturmamız gerekiyor. Engelli kardeşlerimizin rahatlıkla o engelli rampalardan çıkabileceğine imkan verebilecek imar düzenlemeleri yapmamız lazım, kaldırım düzenlemeleri yapmamız lazım, Çevre düzenlemeleri yapmamız lazım. Bu konuda da buradaki ifadelerimiz aynı zamanda yetkili olan ve bu konuları yapmakla görevli olan kişilere de bir talimat olgusu olarak değerlendirilmesi lazım. İnşallah şehrimiz yaşanılabilir, engelli vatandaşlarımızın önündeki bütün engellerin kaldırıldığı, çağdaş anlamda modern bir şehircilik anlayışının bu şehrimize hakim olmasını ve her semtine teşmil edilmesi lazım diyoruz. Şehirde yaşayan herkesinde şehrin sakini değil, şehrin sahibi olarak yaşamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran da, "3 Aralık Dünya Engelliler münasebetiyle bizi böyle bir organizasyonda buluşturan Battalgazi Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. ve şunu hiç bir zaman hafızamızdan çıkartmamız gerektiği bilinci ile hepimizin birer engelli adayı olduğumuzu bilmemiz gerekir düşüncesi ile gününüzü kutluyorum" diye konuştu.Programa, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Karataş, Latif Okyay, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda özel gereksinimli bireyler ve aileleri katıldı. - MALATYA