Malatya'da Engelliler ile İstişare Toplantısı

Malatya
Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından "Engelliler ile İstişare" Toplantısı düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat
, kente engelsiz bir yaşam için çalışmalar yaptıklarını anlattı.
Engellilerin kendi kendilerine yeter duruma gelmelerini amaçladıklarını dile getiren Polat, "Bugüne kadar yaptığımız hizmetler bundan sonrada devam edecek. Devlette devamlılık esastır, önemli olan Malatya'ya hizmettir." ifadelerini kullandı.
Toplantıya, 23 engelli derneği ile 100'ün üzerinde dernek üyesi katıldı.
Abdullah Hacı,Malatya
09 Aralık 2018 Pazar 17:13