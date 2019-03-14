Malatya'da Erman Ilıcak Fen Lisesi'nin Temeli Atılacak

Malatya
'da inşaatına başlanacak olan Erman Ilıcak
Fen Lisesi'nin temel atma töreni Milli Eğitim Bakanı
ve Ziya Selçuk
'un katılımıyla yapılacak.
Geçtiğimiz günlerde Rönesans Eğitim Vakfı
ile Malatya Valiliği
arasında imzalanan protokol çerçevesinde Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi'nin temeli 17 Mart 2019 Pazar günü saat 10: 30'da Yakınca
Mahallesinde atılacak. Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek temel atma törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Malatya protokolünün de katılacağı belirtildi.
Fen lisesi inşaatının 2020 yılında tamamlanarak eğitim ve öğretime başlaması planlanıyor. - MALATYA
Ziya Selçuk, Erman Ilıcak, Malatya, Güncel
Kaynak: İHA