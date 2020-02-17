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Malatya'da esnaflar arasında kavga: 6 yaralı

Malatya'da komşu esnaflar arasında yaşanan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

17.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:42Malatya'da esnaflar arasında kavga: 6 yaralı
'da komşu esnaflar arasında yaşanan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, ilçesine bağlı Çukurdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sokak'ta bulunan bir iş yeri sahibi ile komşuları arasında iddiaya göre bir ürünün iadesi yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi bıçak darbeleriyle, 5 kişi de darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ekipleri sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, Erikli, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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