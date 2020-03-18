Malatya'da etkili olan kar ulaşımda aksamalara yol açtı
Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.
18.03.2020 20:20 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:20
Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.
Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Malatya- Sivas kara yolunda, ulaşım çift yönlü trafiğe kapandı.
Sivas'tan Malatya istikametine gelen araçlar Kangal ilçesi girişinde, Malatya'dan Sivas'a giden araçlar ise kent çıkışında polis ekiplerince bekletiliyor.
Ekiplerin, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolu açma çalışmaları sürüyor.
Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Malatya- Sivas kara yolunda, ulaşım çift yönlü trafiğe kapandı.
Sivas'tan Malatya istikametine gelen araçlar Kangal ilçesi girişinde, Malatya'dan Sivas'a giden araçlar ise kent çıkışında polis ekiplerince bekletiliyor.
Ekiplerin, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolu açma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA