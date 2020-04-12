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Malatya'da ev yangını...1 kişi dumandan etkilendi

Malatya'da ev yangını...1 kişi dumandan etkilendi Malatya'da çıkan ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi.

12.04.2020 21:29 | Son Güncelleme: 12.04.2020 21:30
Malatya 'da ev yangını...1 kişi dumandan etkilendi
MALATYA - Malatya'da çıkan ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Venüs sokak içerisinde bulunan bir evde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alırken yangından etkilen 1 kişi tedbir amaçlı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sokak sakinlerinde panik ve korkuya neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı. Malatya’da ev yangını...1 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: İHA

Etiketler: Battalgazi, İtfaiye, Malatya, Fırat, 3. Sayfa
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