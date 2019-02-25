Malatya'da Ev Yangını

Malatya
'da iki katlı bir evde çıkan yangın korkuya neden olurken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Battalgazi
ilçesine bağlı Orduzu
Mahallesi Çarşıbaşı
Sokaktaki iki katlı bir evin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi ile kısa sürede olay yerine gelen ekipler, hemen yangına müdahale etti. Yangında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Polis
olayla ilgili inceleme başlattı. - MALATYA
Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Kaynak: İHA