Malatya'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor
Soykan, Eski Belediye Meydanları ve Kışla Caddesi'ndeki boş sokaklar Toplu ulaşım araçlarının duraklarda durması MALATYA - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyulduğu görüldü.
29.03.2020 17:19 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:21
Soykan, Eski Belediye Meydanları ve Kışla Caddesi'ndeki boş sokaklarToplu ulaşım araçlarının duraklarda durmasıMALATYA - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye " çağrısına uyulduğu görüldü.
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Kaynak: AA
Etiketler: Kışla Caddesi, Türkiye, Güncel