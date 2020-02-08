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Malatya'da evi hasar gören veya yıkılanlara nakdi yardım ödemesi yapıldı

Malatya Valiliği, depremde evi ağır hasar gören veya yıkılan ev sahiplerine 11 bin lira, kiracılara ise 5 bin lira acil yardım ödemesi yapıldığını bildirdi.

08.02.2020 20:50 | Son Güncelleme: 08.02.2020 20:50Malatya'da evi hasar gören veya yıkılanlara nakdi yardım ödemesi yapıldı
Valiliği, depremde evi ağır hasar gören veya yıkılan ev sahiplerine 11 bin lira, kiracılara ise 5 bin lira acil yardım ödemesi yapıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Malatya'da evleri yıkılan veya ağır hasar görenlere acil yardım ödemesi gerçekleştirildiğini belirtildi.
Açıklamada, deprem nedeniyle teknik ekiplerce konutunun yıkıldığı, acil yıkılacak durumunda bulunduğu veya ağır hasar gördüğü kesin hasar raporu neticesinde tespit edilenlerin geçici barınma taleplerinin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) ait başvuru çadırlarında alındığı anımsatıldı.
Açıklamada, "Oturduğu konutu yıkılan, acil yıkılacak derecede bulunan veya ağır hasar gören ev sahiplerine AFAD İl Müdürlüğünce 11 bin lira, kiracılara ise 5 bin lira acil yardım ödemesi yapılmaktadır.
Geçici barınma için konteyner talebinde bulunan vatandaşlarımıza yapılacak bu yardımlar ev sahipleri için 5 bin lira, kiracılar için 2 bin 500 lira olarak uygulanacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Malatya Valiliği, Malatya, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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