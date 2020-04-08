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Malatya'da evinden çıkmayan 6 bin 930 kişi polisten yardım istedi

Malatya'da, korona virüs tedbirleri kapsamında dışarıya çıkamayanların ihtiyaçları için polis yardımcı oluyor.

08.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:57
Malatya'da evinden çıkmayan 6 bin 930 kişi polisten yardım istedi
Malatya 'da, korona virüs tedbirleri kapsamında dışarıya çıkamayanların ihtiyaçları için polis yardımcı oluyor. Evinden çıkamayan 6 bin 930 vatandaş 155 Polis İmdat Hattını arayarak yardım talebinde bulundu.

Yapılan çalışmalarda Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşların taleplerini karşılamak amacıyla 2004 ekip ve 5064 personel görevlendirildi. Yasak kapsamında bulunduğu için evinden çıkamayan 6 bin 930 vatandaş 155 Polis İmdat Hattını arayarak yardım talebinde bulundu. 6 bin 549 vatandaşın ihtiyacı karşılandı. Vefa Sosyal Destek grubu tarafından 65 yas ve üstü 617 vatandaşın emekli maaşları bankadan çekilerek vatandaşlara evlerinde teslim edildi. Ayrıca Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Sosyal Destek programı kapsamında 75 personelin katılımıyla bin TL'lik yardımlar PTT'den teslim alınarak 2 bin 161 vatandaşa evlerinde teslim edildi. 7 bin 600 vatandaşa daha dağıtım yapılacak. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, Polis, Güncel
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