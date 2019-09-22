Malatya'da Fatih Terim pankartı elden ele dolaştı!

Galatasaray'da, Yeni Malatyaspor maçında Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, cezaları nedeniyle geçen hafta olduğu gibi yine tribünde yer aldı. Galatasaraylı taraftarlar da tecrübeli teknik adama pankartla destek verdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Kimse susturamaz Fatih Terim'i" yazan pankartla tek tek fotoğraf çektirdi.

MÜCADELEYE BÜYÜK İLGİ

Karşılaşmaya iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. 27 bin 44 kişi kapasiteli Yeni Malatya Stadı'nda yapılan maça yoğun ilgi gösteren iki takım taraftarları, tribünlerin tamamına yakınını doldurdu.