Haberler» Güncel» Haber

Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucunda 1 kadın öldü, 1 kişi ise yaralandı.

03.08.2019 08:55
Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Malatya'da otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucunda 1 kadın öldü, 1 kişi ise yaralandı. Kaza, Malatya-Kayseri Karayolu'nun 21. kilometresi Tavşantepe mevkiinde meydana geldi. Kemal Günay idaresindeki 34 HR 7913 plakalı pikap ile Malatya istikametine seyir halinde iken kontrolden çıkan araç takla atarak yoldan çıkıp devrildi. Sürücü Kemal Günay yaralanırken, eşi Dilşat Günay ise kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatılırken,kaza yapan Günay ailesinin Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptıkları öğrenildi.
(Hasan Eryılmaz/İHA)

Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:30   Meriç Nehri kıyısında 3 bin 660 kaçak cep telefonu ele geçirildi
11:30   Karabük'ten 4 ülkeye "eşek sütü sabunu"
11:29   YABANİ HAYVANLAR FOTOKAPANA YAKALANDI
11:29   Altay'da yeni sezon formaları görücüye çıkıyor
11:29   112 Acil Çağrı Merkezleri'ne gelen aramaların yüzde 66,6'sı asılsız
11:29   70 yıldır zamana "ayar" veriyor
11:28   Sinop'ta otel işletmecilerinin yüzde 90 doluluk sevinci