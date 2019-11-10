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Malatya'da feci kaza: 4'ü ağır 11 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü ağır 11 kişi yaralandı.

10.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:15Malatya'da feci kaza: 4'ü ağır 11 yaralı
'nın ilçesinde ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü ağır 11 kişi yaralandı.

Kaza, Akçadağ ilçesine bağlı İkinciler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ören Mahallesi istikametinden gelerek Akçadağ ilçe merkezi istikametine seyir halinde olan İbrahim Üstün idaresindeki 44 AAB 799 plakalı hafif ticari araç ile Kemal Kırıktaş yönetimindeki 44 PS 219 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte 4'ü ağır 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MALATYA

Akçadağ, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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