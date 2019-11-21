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Malatya'da feci kaza: 4 yaralı

Malatya'da feci kaza: 4 yaralıMALATYA - Malatya'da iki otomobilin karıştığı feci kaza da 4 kişi yaralandı.

21.11.2019 23:41 | Son Güncelleme: 21.11.2019 23:42
'da feci kaza: 4 yaralı
MALATYA - Malatya'da iki otomobilin karıştığı feci kaza da 4 kişi yaralandı.
Kaza, Fahri Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 44 PA 423 plakalı otomobil önünde seyreden A.E.T. idaresindeki 44 LA 725 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra olay yerinde kaçtı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak yol ortasında durabildi. Kazada A.E.T.,H.T.T., E.T. ile O.G. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan A.E.T.,H.T.T., E.T. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine diğer yaralı O.G. ise Turgut Özal Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldığı kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Malatya'da feci kaza: 4 yaralı

Malatya, Kayhan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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