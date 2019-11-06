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Malatya'da fenalaşan 9 aylık bebek kurtarılmadı

Malatya'da evde fenalaşan 9 aylık bebek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

06.11.2019 20:16 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:21 Malatya'da fenalaşan 9 aylık bebek kurtarılmadı
Malatya'da evde fenalaşan 9 aylık bebek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi'nde yaşanan olayda 9 aylık U.K. isimli bebek annesinin yanında iken bir anda fenalaştı. Bebeğin nefes almakta güçlük çekip morarmaya başladığını gören aile durumumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından bebeği, yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kalbi duran bebek kurtarılamadı.

Kayıtlara adli vaka olarak geçen olay sonrası bebeğin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri bebeğin ölümüyle ilgili inceleme başlattı. - MALATYA

Acil Servis, Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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