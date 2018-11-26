Malatya'da Fetö'den 2 Tutuklama

Malatya'da gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 7 şahıs 20 Kasım'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen 3 muvazzaf astsubay, 1 ihraç astsubay ve 1 ihraç askeri okul öğrencisi etkin pişmanlık hükümlerine istinaden adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 1 ihraç astsubay ve 1 ihraç askeri okul öğrencisi ise tutuklandı. - MALATYA
Malatya
26 Kasım 2018 Pazartesi 11:24