Malatya'da Fetö'den 2 Tutuklama

MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri 4 Aralık
günü, operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları saptanan 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - Malatya
Cumhuriyet Başsavcılığı,Malatya
08 Aralık 2018 Cumartesi 13:53