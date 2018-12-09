Malatya'da Fetö'den 2 Tutuklama

Malatya
'da FETÖ'den gözaltına alınan 9 askerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce FETÖ terör örgütünün TSK
mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 9 şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen 1 muvazzaf yüzbaşı, 5 muvazzaf astsubay ve görevinden ihraç edilmiş 1 astsubay etkin pişmanlık hükümlerine istinaden adli kontrol kararı ile serbest kaldı. 1 muvazzaf binbaşı ve görevinden ihraç edilen 1 astsubay ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA
Malatya
09 Aralık 2018 Pazar 16:45