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Malatya'da FETÖ'den 3 tutuklama

Malatya'da polis ekipleri tarafından FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

20.02.2020 20:05 | Son Güncelleme: 20.02.2020 20:10Malatya'da FETÖ'den 3 tutuklama
'da polis ekipleri tarafından FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ silahlı terör örgütünün TSK mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen,5 muvazzaf subay 2 kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 3'ü mahkemece tutuklanırken, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(İHA)

Malatya, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

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