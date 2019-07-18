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Malatya'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

MALATYA'da, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olan ve bazıları kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 12 kişi gözaltına alındı.

18.07.2019 13:47 Malatya
MALATYA'da, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olan ve bazıları kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 12 kişi gözaltına alındı.
Malatya'da polis ekipleri haklarında terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olma suçundan yakalama ve tutuklama kararı bulunan 12 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda aralarında meslekten ihraç edilmiş eski kamu görevlilerinin de bulunduğu 12 kişi yakalandı. Gözaltına alınan bazı şüphelilerin ise yargılama sonucu haklarında 6 ile 12 yıl arasında değişen hapis cezası olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
Malatya, Güncel

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