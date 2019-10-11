Haberler » Güncel » Malatya'da fetö operasyonu: 13 gözaltı

Malatya'da fetö operasyonu: 13 gözaltı

MALATYA'da, FETÖ/PDY'nin 'TSK mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında emekli ve muvazzaf astsubayların da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

11.10.2019 10:45Malatya'da fetö operasyonu: 13 gözaltı

MALATYA'da, FETÖ/PDY'nin 'TSK mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında emekli ve muvazzaf astsubayların da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 13 adrese baskın yapıldı. Operasyonda, aralarında emekli ve muvazzaf astsubayların da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Malatya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:31 İŞKUR Malatya'da eski binasına tekrar taşınıyor
12:32 Müdür Keskin: "Orman yangınlarına karşı mücadeleyi güçlendirmekte ekip olmak önemli"
12:37 Nobel Barış Ödülü Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'ye verildi
12:36 Milli Savunma Bakanı Akar: "Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor.
12:36 Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) Başladığımız faaliyeti inşallah alnımızın akıyla başarıyla...
12:36 Bulgaristan'daki yerel seçimlere doğru
12:36 Çavuşoğlu ile stoltenberg ortak basın açıklaması yapıyor (1)
11.10.2019 12:38:40