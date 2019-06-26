26.06.2019 10:36
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Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu

Malatya

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Malatya 'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterirken KHK ile kapatılan Malatya Aktif İş Adamları Derneği (MAKİAD) ile bazı dernek ve vakıflarla iltisaklı oldukları, Bank Asya 'ya destek amaçlı para yatırdıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için 18 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Aranan bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde başlatılan aramalar devam ediyor.
Kaynak: AA
Malatya , Güncel

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