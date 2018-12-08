08 Aralık 2018, 14:58
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Malatya'da Fetö/pdy Soruşturması: 2 Tutuklama

Malatya

Malatya merkezlik 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Malatya merkezlik 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) örgütünün şifreli haberleşme programı olan ByLock'u kullandıkları iddiasıyla Malatya merkezli Ankara, Adıyaman, Bingöl ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin sorguları tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi mahkemece tutuklanırken 5 şüpheli ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest kaldı. Şüphelilerden bir kadın şüpheli ise küçük bebeğinin olması nedeniyle adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. - MALATYA Bursa,Malatya
08 Aralık 2018 Cumartesi 14:58



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