Malatya'da Fetö/pdy Soruşturması: 2 Tutuklama

Malatya
merkezlik 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) örgütünün şifreli haberleşme programı olan ByLock'u kullandıkları iddiasıyla Malatya merkezli Ankara
, Adıyaman
, Bingöl
ve Bursa
'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin sorguları tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi mahkemece tutuklanırken 5 şüpheli ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest kaldı. Şüphelilerden bir kadın şüpheli ise küçük bebeğinin olması nedeniyle adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. - MALATYA
Bursa,Malatya
08 Aralık 2018 Cumartesi 14:58