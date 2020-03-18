Malatya'da FETÖ/PDY üyeliği suçundan aranan hükümlü yakalandı
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında terör örgütü üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
18.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:00
Malatya 'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında terör örgütü üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün kent merkezindeki bir evde saklandığını belirledi.
Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün kent merkezindeki bir evde saklandığını belirledi.
Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Güncel
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Güncel
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi