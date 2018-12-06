Malatya'da Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

Malatya
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davalarda yargılanan 3 sanık, 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan sanıklar Serhat Çiftçi, Mustafa Akçay
ve Murat Pala ile avukatları katıldı.
Savunmalarında atılı suçları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.
Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, Bank Asyaya para yatırdıklarını ve örgüte yakın derneklerle bağlantılarının bulunduğunu belirtti. Savcı, sanıkların, haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumları dikkate alınarak cezalandırılmalarını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Çiftçi'ye "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, Akçay'a "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün, Pala'ya ise aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.
Malatya
06 Aralık 2018 Perşembe 15:55