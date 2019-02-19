Malatya'da Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

Kaynak: AA

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davalarda yargılanan iki sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.1. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen karar duruşmalarına tutuksuz yargılanan sanıklar, eski öğretmenler Fatih Y. ve Yasemin Ö. ile avukatları katıldı.Üzerlerine atılı suçları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, Bank Asya'ya para yatırdıklarını ve örgüte yakın derneklerle bağlantılarının olduğunu belirtti.Savcı, sanıkların haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumları dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.Mahkeme heyeti, 2 sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek, hüküm kesinleşinceye kadar haklarındaki adli kontrolün devamını kararlaştırdı.