Malatya'da Fetö'ye 1 Tutuklama

MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekiplerinin geçtiğimiz 12 Kasım'da düzenlediği operasyonda, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları saptanan 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Malatya
Malatya
19 Kasım 2018 Pazartesi 11:29