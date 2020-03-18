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Malatya'da FETÖ'ye 1 tutuklama

MALATYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.

18.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:03
Malatya'da FETÖ'ye 1 tutuklama

MALATYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ismi açıklanmayan şüpheli, gizlendiği adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kaynak: DHA

Etiketler : Cumhuriyet Başsavcılığı, Malatya, Güncel

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