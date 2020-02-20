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Malatya'da FETÖ'ye 3 tutuklama

MALATYA'da, FETÖ/PDY'nin 'TSK mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı.

20.02.2020 18:54 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:54Malatya'da FETÖ'ye 3 tutuklama

MALATYA'da, FETÖ/PDY'nin 'TSK mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 14 Şubat'ta Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 11 adrese baskın yapıldı. Operasyonda, aralarında emekli ve muvazzaf astsubayların da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Malatya, TSK, Güncel

Kaynak: DHA

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