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Malatya'da firari hükümlü yakalandı

Malatya'da jandarma timleri çeşitli suçlardan aranan firari hükümlüyü düzenlediği operasyonla yakaladı.

08.08.2019 21:18 Malatya'da firari hükümlü yakalandı
Malatya'da jandarma timleri çeşitli suçlardan aranan firari hükümlüyü düzenlediği operasyonla yakaladı.
Alınan bilgiye göre, Yazıhan İlçe Jandarma Komutanlığı timleri, farklı zamanlarda çeşitli suçlara karışan ve bu suçlardan hüküm giymiş A.T'yi (28) yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan istihbarat çalışması neticesinde A.T'nin ilçede bir beside çalıştığı tespit edildi.
Timlerin yaptığı operasyonda yakalanan A.T'nin üzerinde sahte kimlik çıktı.
A.T. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Jandarma, Yazıhan, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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