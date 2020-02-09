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Malatya'da fırtına otobüs durağını yerinden söktü

Malatya'da fırtına nedeniyle yerinden çıkan otobüs durağı yola devrildi.

09.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:14Malatya'da fırtına otobüs durağını yerinden söktü
'da fırtına nedeniyle yerinden çıkan otobüs durağı yola devrildi.

Meteorolojinin fırtına için uyarı verdiği Malatya genelinde dün geceden itibaren şiddetini artıran rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor. Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir otobüs durağı yerinden çıkarak yola savruldu.

Pazartesi gününe kadar kent genelinde etkili olması beklenen rüzgar nedeniyle yetkililer, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. - MALATYA

Bostanbaşı, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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