03.07.2019 16:52
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Malatya'da freni boşalan kamyonet otomobile çarptı: 6 yaralı

Malatya

Malatya'da freni boşalan kamyonetin otomobile çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Malatya'da freni boşalan kamyonetin otomobile çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Murat Çavdar yönetimindeki 44 FR 123 plakalı patates yüklü kamyonetin, Merkez Yeşilyurt ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde seyir halindeyken freni boşaldı.
Aracı kontrol etmeye çalışan sürücü, bu sırada Yılmaz Arslan'ın kullandığı 34 JD 6079 plakalı otomobile çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi.
Kazada araçların sürücüleri ile otomobilde bulunan Filiz ve Gülseda Arslan ile yoldan geçen Mustafa Erdemir ve Ömer Canpolat yaralandı.
Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Murat Çavdar, Yeşilyurt, Malatya, Merkez, Güncel

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