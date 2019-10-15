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Malatya'da fuhuş operasyonu

Malatya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

15.10.2019 09:14Malatya'da fuhuş operasyonu
Malatya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir aylık teknik ve fiziki takibin ardından kentte belirledikleri bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, "fuhşa teşvik", "fuhuş için aracılık ve yer temini" suçlarından T.Y, R.K. ve İ.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.Y. ve İ.Y. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. R.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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