Malatya'da fuhuş operasyonunda 6 şüpheliye para cezası
Malatya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheliye para cezası verildi.
14.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:14
Malatya 'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheliye para cezası verildi.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, iki adreste fuhuş yapıldığını tespit etti.
Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu fuhuş yaptığı belirlenen adreslerdeki 6 şüpheliye, 8 bin lira para cezası uygulandı.
Ekipler, ikametin mühürlenmesi için çalışma başlattı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, iki adreste fuhuş yapıldığını tespit etti.
Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu fuhuş yaptığı belirlenen adreslerdeki 6 şüpheliye, 8 bin lira para cezası uygulandı.
Ekipler, ikametin mühürlenmesi için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Manşet
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