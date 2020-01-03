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Malatya'da gasp etmek istedikleri şahsı bıçakla yaraladılar

Malatya'da 2 şahıs tarafından gasp edilmek istenen 1 kişi bıçakla yaralandı.

03.01.2020 01:20 | Son Güncelleme: 03.01.2020 01:25 Malatya'da gasp etmek istedikleri şahsı bıçakla yaraladılar
'da 2 şahıs tarafından gasp edilmek istenen 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, ilçesine bağlı Şifa Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; İnönü Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir ticari takside bulunan E.Ü. ile yanındaki 2 arkadaşı arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.Cadde üzerinde araç inen E.Ü. ve yanındakiler arasında devam eden kavgada iddiaya göre gasp edilmek istenen E.Ü. direnince bıçaklı saldırıya uğradı.Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesi soncunda E.Ü. yaralanırken olayın şüpheleri olay yerinden kaçarak izini kayıp ettirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olay da yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin olayın şüphelilerini yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor. - MALATYA

Battalgazi, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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