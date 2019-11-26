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Malatya'da gasp şüphelisi 3 kişi yakalandı

Malatya'da bir kişinin cep telefonlarını gasbettikleri öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

26.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:16Malatya'da gasp şüphelisi 3 kişi yakalandı
'da bir kişinin cep telefonlarını gasbettikleri öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, E.Y. daha önce sattığı 6 bin 600 lira değerindeki telefonun arızalı çıkması üzerine Nasuhi Caddesi'ndeki bir telefoncuya gitti.
Burada E.K, E.Ş ve M.A.Ç ile görüşen E.Y, bir süre sonra polise başvurarak üzerindeki 7 cep telefonu ve kimliğinin şüphelilerce gasbedildiğini belirtti.
Şikayet üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, E.K, E.Ş. ve M.A.Ç'yi gözaltına alırken E.Y'ye ait olduğu belirlenen 7 cep telefonu ve kimlik kartını da buldu.
Cep telefonları ve kimlik kartının cumhuriyet savcısının talimatıyla E.Y'ye teslim edileceği bildirildi.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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