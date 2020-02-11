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Malatya'da Gastronomi Fakültesi talebi

Malatya Lokantacılar ve Turizmciler Derneği Başkanı Furkan Turmuş, Malatya'da Gastronomi Fakültesi'nin kurulması istediklerini belirtti.

11.02.2020 11:51 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:51Malatya'da Gastronomi Fakültesi talebi
Lokantacılar ve Turizmciler Derneği Başkanı Furkan Turmuş, Malatya'da Gastronomi Fakültesi'nin kurulması istediklerini belirtti.

Lokantacılar ve Turizmciler Derneği Başkanı Furkan Turmuş, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı ziyaret etti. Malatya'nın gastronomi ve turizm alanında marka bir şehir olması için mücadele ettiklerini belirten Başkan Furkan Turmuş, Rektör Kızılay'dan bu sürecin daha etkili ve profesyonel olması adına mesleğin gözde personellerinin kaliteli bir eğitim alarak bu şehrin üniversitelerinde yetişmesi gerektiğini söyledi. Yaptıkları çalışmalar ve yatırımlar neticesinde şehrin bir cazibe merkezi olacağını vurgulayan başkan Turmuş, İnönü Üniversitesinden de destek istedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, süreci yakından takip edeceğini ve bu konuda üniversitelerine düşen görevi üstleneceklerini vurguladı. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Ahmet Kızılay, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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