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Malatya'da gaziler günü kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü Malatya'da düzenlenen tören ile kutlandı.

19.09.2019 13:03Malatya'da gaziler günü kutlandı
19 Eylül Gaziler Günü Malatya'da düzenlenen tören ile kutlandı.

Tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Törende, Aydın Baruş,2. Ordu Harekat Kurmay Başkanı Tuğgeneral Mahmut Altun, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı Halit Ziya Öztürk tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Buradaki programın ardından protokol üyeleri, şehir mezarlığında bulunan Malatya Garnizon Şehitliğini ziyaret ederek, dua etti. Gaziler Günü dolayısıyla son tören Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlendi.

Törene, Vali Aydın Baruş 2. Ordu Harekat Kurmay Başkanı Tuğgeneral Mahmut Altun, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı Ziya Öztürk, askeri ve mülki erkan, gaziler ile öğrenciler katıldı. - MALATYA

19 Eylül Gaziler Günü, Malatya, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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