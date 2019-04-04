Malatya'da "Gençlerin İyilik Ağacı" Projesi

Malatya
Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğüne bağlı Beydağı
Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi kapsamında gençler, okul boyadı.
Boran İlkokuluna gelen Beydağı Gençlik Merkezi gönüllüleri, tek derslikli okulun sınıfını boyadı. Gençler, duvara çeşitli resimler de çizdi.
Beydağı Gençlik Merkezinin yürüttüğü faaliyetlere gönüllü olarak 2 yıldır katıldığını belirten İsmail Ömer
Polat, proje kapsamında öğrencilerle hem okul bahçesinde oyun oynadıklarını, hem de okulun duvarlarına renk vermeye çalıştıklarını kaydetti.
Etkinlik için gençlere teşekkür eden okul müdürü Abdullah Başak
, "Beydağı Gençlik Merkezinden gençlik lideri ve gönüllü arkadaşlar, okulumuza gelerek hem sınıfımızın duvarlarını boyayıp kütüphane oluşturdular, hem de okulun bahçesine ağaç diktiler. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Beydağı, Malatya, Güncel
Kaynak: AA