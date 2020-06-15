Malatya'da gezilecek yerler nereler? Malatya Sanat sokağında neler yapılır? Malatya'da düzenlenen festivaller

Milattan asırlar öncesine dayanan geçmişi, zengin kültürü ve doğal güzellikleri ile gezilecek yerler listenizden eksik etmeyeceğiniz bir şehir: Malatya.

Malatya merkez ve EskiMalatya olarak geçen Battalgazi ilçesinde pek çok tarihi yapıyı görebilirsiniz. Şehir merkezinin dışında bulunan doğal güzelliklerde sizlere temiz bir hava almanızı sağlayacaktır.

BATTALGAZİ NEDEN ESKİMALATYA OLARAK ADLANDIRILIYOR?

Malatya'nın il olmasından sonra, Eskimalatya'da bulunan şehir belediyesi Malatya merkeze taşınmıştır. Battalgazi ismini bundan sonra almıştır. Ünlü Türk İslam Komutanı olan Battalgazi memleketine bu adı kazandırmıştır.

MALATYA'DA GEZİLECEK YERLER NERELER?

Malatya Müzesi

1971 yılında kurulan müze, 1979 yılında Kernek Meydanı'na taşınmıştır. Müze içerisinde Neolitik Çağ'dan Osmanlı dönemine kadar Malatya'da yaşamış medeniyetlerin eserleri sergilenir.

Cafer Höyük kazılarında bulunan, tahminen milattan önce 8000'li yıllara dayanan geçmişi ile kireçtaşı heykelcikleri müzenin en eski eserleridir.

Karakaya Baraj Gölü yapımı aşamasında kurtarma kazılarında ve Arslantepe'de keşfedilen Eski Tunç Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen eserlerde müze içerisinde serginlenmektedir.

Beşkonaklar Etnografya Müzesi

Geleneksel Malatya konaklarına örnek teşkil eden yapı, 1900'lü yılların başında inşa edilmiştir. Yan Yana beş konaktan oluşan konaklar, Saray Mahallesi/ Sinema Caddesi üzerinde bulunur. Günümüzde pek çok kültürel ve sosyal aktivite burada gerçekleştirilmektedir.

Müze içerisinde Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi'ne ait etnografik parçalar bulunmaktadır.

Hacı Yusuf Camii/ Yeni Cami

Ulema cemiyetinden Hocazade Hacı Yusuf tarafından 1843 yılında yaptırılan cami, şehir merkezinde bulunmaktadır. 1893 yılında gerçekleşen deprem sebebiyle büyük hasar alan yapıdan geriye sadece minaresi kalmıştır.

Yıkılan caminin yerine yeniden inşa edilmeye başlanan ibadethanenin tamamlanması 1913 yılını bulmuştur.

Battalgazi Ulu Camii

Eskimalatya olarak da adlandırılan Battalgazi'de bulunan cami, 1224 yılında Alaaddin Keykubat döneminde yaptırılmıştır. Selçuklular tarafından restorasyonları sıklıkla yapılan cami, özgün hali ile günümüze kadar gelmiştir.

Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı

Battalgazi ilçesinin geçmişte merkez olması sebebiyle pek çok tarihi yapıyı burada görmek mümkündür. Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Alacakapı mahallesinde bulunur. 1637 yılında, Padişah IV. Murat'ın silahtarı Bosnalı Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. Açık avlu ve kapalı hol olarak tasarlanan kervansaray dikdörtgen bir biçimdedir.

Restorasyon çalışmaları sonucu kültür merkezine dönüştürülmüştür.

Eskimalatya Şehir Surları/ Malatya Kalesi

Roma döneminde (M.S. 79-81) inşa edilmeye başlanan surların yapımı uzun yıllar devam etmiştir. Daha sonra imparator Traianus döneminde surlar genişletilmiştir. I. Konstantin döneminde yapımına hala devam edilen surların inşaatı, 527-565 yılları arasında son bulmuştur.

2850 metre uzunluğunda olan surların 95 burcu, 11 kapısı bulunuyordu, zamanla aşınması sonucu günümüzde 550 metrelik bir kısmı hala ayaktadır.

Yusuf Paşa Bedesteni

Klasik Osmanlı kapalı çarşı mimarisine sahip yapı, Darende ilçesinde bulunmaktadır.

MALATYA SANAT SOKAĞI'NDA NELER VAR?

Çocuk Oyunevi ve Oyuncak Müzesi

Çocuklar burada kendi oyuncaklarını yapabilir ve doyasıya oyun oynayabilirler.

Fotoğraf Makinesi & Radyo Gramofon Müzesi

Asya ve Avrupa'nın en büyük fotoğraf makinesi müzesi olarak adlandırılan müze içerisinde tarihte kullanılan ilk fotoğraf makinesi gibi önemli parçalar bulunmaktadır. Güvercinlere takılan casus kameraları, saat içine saklanmış fotoğraf makineleri, belli sayıda üretilen altın makineler bulunan müzede ilk projektör örnekleri de bulunuyor.

Kültür Evi

Malatya halkının geleneksel yaşam tarzını canlandıran bir müzedir. Müze içerisinde odalar geleneksel tarzda düzenlenmiştir. Müze içerisinde Kemal Sunal'ın balmumu heykelini de görebilirsiniz.

İstanbulluoğlu Konağı

1900'lü yıllardan kalma yapı, Malatya'nın en eski evlerinden biridir.

MALATYA'DA GEZİLECEK DOĞAL GÜZELLİKLER NERELER?

Arslantepe Höyüğü/ Arslantepe Ören Yeri

Merkeze 7 kilometre uzaklıkta bulunan höyük, Türkiye'nin en büyük höyüklerindendir. Bölgede yapılan incelemeler sonucu, buradaki yerleşimin milattan önce 5000 yıllara kadar dayandığı düşünülmektedir.

Roma ve Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan bölgeden çıkarılan eserlerin bazıları, Malatya Müzesi'nde bazıları da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmektedir.

1932 yılında ilk kazı çalışmaları Fransız arkeologlar tarafından başlatılmıştır.

Bölgeden çıkarılan iki aslan ve kral heykeli Malatya'da müze bulunmaması sebebiyle Ankara'ya taşınmıştır. Arslantepe Açık Hava Müzesi'nin açılmasıyla, buraya kopyaları eklenmiştir.

Darende'de gezilecek yerler nereler?

Tohma Kanyonu

Fırat Nehri'nin kollarından biri olan Tohma Çayı, Sivas'tan uzanır ve Karakaya Barajı'na dökülür. Tohma Çayı bu bölgede 20 kilometre uzunluğunda bir kanyon oluşmasını sağlamıştır. Somuncu Baba Camii ile Taş Köprü arasında kalan bölgenin iki tarafı da dik kayalıklardan oluşur. Kayalıklar üzerinde mağaralar da bulunur.

Somuncu Baba Külliyesi ve çevresi de doğal güzelliği ile çok dikkat çekiyor.

Doğa sporları yapmanıza imkan veren Tohma Kanyonu'nda rafting, trekking ve tırmanış aktiviteleri yapılabilir.

Günpınar Şelalesi

Darende'ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Günpınar köyünde mutlaka Günpınar Şelale'sini ziyaret etmelisiniz. Tohma Çayı üzerinde bulunan şelalenin yüksekliği yaklaşık 50 metredir. Burada bulunan doğal kaynak suyu kış aylarında donar, eşsiz bir görüntü sunan bu doğal güzelliği ölümsüzleştirmek isteyen pek çok fotoğrafçı burayı ziyaret etmektedir.

Akçadağ'da neler yapılır?

Levent Vadisi

Şehir merkezine 47 kilometre uzaklıkta bulunan Levent Vadisi, Akçadağ sınırları içerisinde bulunur. Vadi içerisinde trekking, kaya tırmanışı ve paraşütle atlama yapılabilir. Ayrıca, kamp da kurulabilir.

Levent Vadisi'ne inşa edilen 104 metre yükseklikte bulunan seyir terasında harika manzara fotoğrafları çekebilirsiniz.

MALATYA'DA NE YENİR? MALATYA YÖRESEL YEMEKLERİ

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MALATYA'DA DÜZENLENEN FESTİVALLER NELER?

Malatya Uluslararası Film Festivali

Malatya Kayısı Festivali

Yeşilyurt Kiraz Festivali

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