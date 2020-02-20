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Malatya'da gölette can pazarı

Malatya'da içerisinde 4 kişinin bulunduğu iddia edilen bir araç gölete uçtu.

20.02.2020 09:05 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:06
'da içerisinde 4 kişinin bulunduğu iddia edilen bir araç gölete uçtu.
Olay, ilçesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; Pınarbaşı Göleti mevkiinde seyir halinde olan bir araç henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı gölet üzerinde bulunan köprünün demir korkuluklarını aşarak gölete düştü.
İçerisinde 4 kişinin bulunduğu değerlendirilen araç gölette gözden kaybolurken, araç içerisinde bulunan 2 kişi polis ve çevredeki vatandaşların yardımı ile göletten çıkarıldı. Yaklaşık olarak 25 dakika gölet içerisinde kurtarılmayı bekleyen belli aralıklarla yardım çığlıkları atan 1 kişi ise Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı dalgıç ekibi tarafından suda donmak üzere iken son anda kurtarıldı.
Araçta 4'üncü bir kişinin de bulunduğu iddiası üzerine gölet içerisinde yaklaşık olarak 2,5 saat çalışma yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı dalgıç ekibi olumsuz hava şartları nediyle çalışmalara sabaha karşı ara verdi.
Göletten çıkarılan 3 kişinin kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
(Hasan Eryılmaz/İHA)
Malatya'da gölette can pazarı

Battalgazi, Malatya, Orduzu, Araç, Güncel

Kaynak: İHA


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