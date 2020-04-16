Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Malatya'da günde 2 milyon adet maske üretiliyor

Korona virüs salgını ile birlikte büyük bir ihtiyaç haline dönüşen cerrahi maskenin temini noktasında Malatya Büyükşehir Belediyesinin koordinesinde kentte 13 firma günde 2 milyon adet maske üretiyor.

16.04.2020 12:44 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:47
Malatya'da günde 2 milyon adet maske üretiliyor
Korona virüs salgını ile birlikte büyük bir ihtiyaç haline dönüşen cerrahi maskenin temini noktasında Malatya Büyükşehir Belediyesinin koordinesinde kentte 13 firma günde 2 milyon adet maske üretiyor.

Korona virüse (kovid-19) karşı tıbbi ekipman üretimi hız kazanırken, kamu kurumları da bu üretimlere destek veriyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın girişimleri ile kentte tekstil üretimi gerçekleştiren 13 firma bir araya gelerek maske üretiminde lojistik bir merkez olma yolunda hızla ilerliyor. Ham maddelerin Malatya Büyükşehir Belediyesince karşılandığı üretimde tekstil firmaları günlük 2 milyona yakın cerrahi maske üretimi yaparak, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması adına önemli bir görev gerçekleştiriyor.

Organize Sanayi Bölgesinde yer alan tekstil firmasının üretim müdürü Erdal Oğul, normalde kot üreticisi olduklarını ancak bu süreçte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın girişimleri ile maske üretimine ağırlık verdiklerini belirtti. Toplam 13 firmanın maske üretimi yaptığını, kendilerinin ise yaklaşık 100 bin adet üretimle bu sürece destek verdiklerini belirten Oğul, ileriki günlerde kapasite artırımı ile Malatya'da günlük 3 milyon adet maske üretimini hedeflediklerini söyledi. 10 gündür üretime geçtiklerini ve 15 milyondan fazla maske üretimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Oğul, şu an Malatya'nın bu üretimle Türkiye'de önemli bir lojistik merkezi olduğunu dile getirdi. 1 aylık bir üretim hedefi ile yola çıktıklarını belirten Oğul, bu süre zarfında 100 milyondan fazla maskeyi de teslim etmeyi planladıklarını ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, infaz yasasıyla tahliye olacak mı? Haberler
3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, infaz yasasıyla tahliye olacak mı?
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı Haberler
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı
Haberler ›› Güncel ››Malatya'da günde 2 milyon adet maske üretiliyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:58: İstanbul Modern, 23 Nisan haftasında çocuklar için "Geri Dönüşüm Dostları" projesi başlatacak - Haber 13:58: Edirne'den kısa kısa - Haber 13:58: Koronavirüsü yenen sağlık çalışanları alkışlarla göreve başladı - Haber 13:57: (Havadan görüntülerle) SANCAKTEPE'DEKİ HASTANE İNŞAATINDA BİNA YAPIMI BAŞLADI - Haber 13:57: Ev hanımları cerrahi kıyafet için kolları sıvadı - Haber 13:44: Koronavirüste iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı - Haber 13:07: İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde - Magazin 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi