Menü
Haberler ›› Güncel ››Malatya'da 'Günlerden bir gün' sahnelendi - Güncel

Malatya'da "Günlerden bir gün" sahnelendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, "Günlerden bir gün" tiyatro gösterisi sahnelendi.

09.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:36
Malatya'da
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, "Günlerden bir gün" tiyatro gösterisi sahnelendi.

Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi'nde (MABESEM) sahnelenen oyunu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın eşi Hafize Gürkan, Büyükşehir Genel Sekreteri Cemal Noğay, daire başkanları ile kalabalık vatandaş topluluğu seyretti.

Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde MABESEM Tiyatro Grubunun sahnelediği oyuna, aileleriyle birlikte bayanlar büyük ilgi gösterdi.

Pervin Ünalp'ın eserinden uyarlanan oyunda, Can Zeynel Güneş, Handenur Korkutata, Hatice Görgeç, Mert Dağdelen, Yusuf Demirci, Kadir Sirac Karakaya, Üner Kanoğlu, Yusuf Kurt, İrem Polat, Ömer Efe Göldağ ve Tuğçe Gencer rol aldı.

MABESEM bünyesinde verilen oyunculuk eğitimleri sonucu sahnelenen oyun beğeni topladı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Malatya, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir Güncel
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi Güncel
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi Güncel
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi Güncel
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var Güncel
Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı