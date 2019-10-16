Haberler » Güncel » Malatya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Malatya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

16.10.2019 22:08Malatya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Akçadağ- Kayseri kara yolu Kepez Mahallesi mevkisinde, C.G. yönetimindeki 44 LD 687 plakalı hafif ticari araç ile C.G.A idaresindeki 44 NF 160 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücülerle R.B ve F.K ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazanın etkisiyle alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayseri, Akçadağ, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:39 Kendisinden haber alınamayan kişi, nehirde ölü bulundu
23:38 Seyir halindeyken yanan tır otoyolda ulaşımı aksattı
23:32 Şehit Aileleri Derneği Başkanı Koçak: "Reklam dolgu malzemesi olmak istemiyoruz"
23:32 Başkent'te alternatif güzergahlar çoğalıyor
23:36 PKK'lılar, Almanya'da Türk kökenli bir kişiyi bıçakla ağır yaraladı - KÖLN
23:36 Haiti'de hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin cenazesinde çatışma
23:36 Barış Pınarı Harekatı'nda 8'inci gün (7)
16.10.2019 23:41:16