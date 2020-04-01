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Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı genç ağır yaralandı

Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı genç ağır yaralandı Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı genç ağır yaralandı.

01.04.2020 04:19 | Son Güncelleme: 01.04.2020 04:20
Malatya 'da hafif ticari aracın çarptığı genç ağır yaralandı
MALATYA - Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı genç ağır yaralandı.
Kaza, İnönü Caddesi Sıtmapınarı Kavşağı mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; İnönü Caddesi üzerinde seyir halinde olan M.K. yönetimindeki 06 AAR 544 plakalı araç hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki M.C.A.'ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç ağır yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.C.A. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Hastanede tedavisi süren M.C.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. Malatya’da hafif ticari aracın çarptığı genç ağır yaralandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, Polis, 3. Sayfa

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Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı genç ağır yaralandı
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