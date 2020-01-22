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Malatya'da hakkında arama kararı olanlara operasyon

Malatya'da aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli yakalandı.

22.01.2020 18:12 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:12Malatya'da hakkında arama kararı olanlara operasyon
'da aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, eşine ve çocuklarına karşı kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından aranan bir şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Cengiz Topel caddesinde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayının şüphelisi de operasyonla yakalandı. Zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kasten adam öldürme suçundan 16 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı E.Ş, yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından E.Ş, cezaevine gönderildi.
Öte yandan hakkında 9 ayrı suçtan aranma kaydı ve 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheliyi de yakaladı.

Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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