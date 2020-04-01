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Malatya'da haşere ile mücadele başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, ilkbahar-yaz dönemi haşere ile mücadele ilaçlama sezonuna başladıMalatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde yapılan törene Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan, Çevre Koruma ve Kontrol Daire...

01.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:18
Malatya'da haşere ile mücadele başladı
Malatya Büyükşehir Belediyesi, ilkbahar-yaz dönemi haşere ile mücadele ilaçlama sezonuna başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde yapılan törene Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Bülent Şahin, şube müdürleri ile personeller katıldı.

Haşere ile mücadele çalışmalarının başladığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "İlaçlama ekiplerimiz korona virüs salgını nedeniyle Malatya genelinde üstün bir gayret ve çaba göstererek vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlar ile cadde ve sokaklarda dezenfektasyon ve ilaçlama çalışmaları yaptılar. Bu çalışmalarından dolayı kendilerini kutluyorum" dedi.

Halka hizmet etmenin büyük bir gurur olduğunu belirten Başkan Gürkan, "1 Nisan itibariyle haşereyle mücadele çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Yapmış olduğumuz çalışmalarda vatandaşlarımızın evlerinde, iş yerlerinde huzurlu bir şekilde çalışmalarını sağlamak bizim temel görevimizdir. Bu görevi yaparken empati ruhu içerisinde karşımızdaki kişinin yerine kendimizi koyarak çalışmalarımızı yerine getirmeliyiz. Çalışmalar sırasında sizlerden istirhamım odur ki insanımızı temel esas alıp onların incinmemesine, onların talep ve isteklerini yasal mevzuat içerisinde yerine getirilmesi noktasında gerekli esnekliği de göstererek insanımızı, hemşerilerimizi memnun etmektir" dedi.

26 araç 57 personelle mücadele edeceğiz

Başkan Gürkan, "Bugün itibariyle startını vermiş olduğumuz ilaçlama çalışmalarına, 26 aracımız ve 57 personelimiz katılmaktadır. Malatya'nın geneline hizmet edecek olan bu arkadaşlarımız ile birlikte el ele, gönül gönüle çalışmaları yürüteceğiz.Büyükşehir Belediyesi olarak kullandığımız ilaçlar Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış olan ilaçlardır. Kesinlikle insan ve doğaya zarar vermeyen ilaçlar kullanılmaktadır. İlaçlama ekibindeki arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Amacımız vatandaşlarımızın memnuniyetidir" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen program sonrası ilaçlama ekipleri şehrin genelinde görevli oldukları bölgelere hareket ettiler. - MALATYA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel
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